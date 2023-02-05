مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة.. ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا حول العلاقات المصرية الرومانية، وذكر التقرير أن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى زار رومانيا عام 2019، وبلغ حجم التبادل التجارى عام 2021 نحو 383.21 مليون دولار، مضيفا أن مصر تحتل المرتبة الأولى للصادرات الرومانية فى أفريقيا، وتحتل رومانيا المرتبة الـ 42 من بين أهم الدول المستثمرة في مصر.

كما يوجد في مصر نحو 62 مشروعًا استثماريًا لرومانيا، وتمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أنّ مصر ورومانيا ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لرومانيا لـ369.7 مليون دولار

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا، لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 252.7 مليون دولار خلال الفترة نفسه من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 46.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 750.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.5%.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، لتسجل 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل مليار دولار، خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2%.