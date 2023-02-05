غدا.. بدء تخفيضات الأوكازيون الشتوي و«التموين» تشترط وضع سعرين على السلعة
كتب:
وفاء الصعيدي
11:48 ص | الأحد 05 فبراير 2023
تخفيضات الأوكازيون - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التموين بدء التخفيضات على السلع والمنتجات المختلفة في المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي، غدا، وسط رقابةٍ من وزارة التموين؛ للتأكد من إعلان الأسعار على السلع قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، والتأكد من جودة السلع المعروضة والتخفيضات الموجودة عليها.
300 محل يقدم تخفيضات الأوكازيون الشتوي غدا
وكشف تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية، عن أنّ عدد المحال التي تقدّمت للمشاركة في الأوكازيون الشتوي، منذ الإعلان عنه، وصل إلى 300 محل متنوع ما بين محال للملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية، بحسب بيان الوزارة.
وأكد البيان أنّ مديريات التموين تفتح أبوابها لاستقبال طلبات أصحاب المحال للمشاركة في الأوكازيون في نطاق كل مديرية.
وتتوقع وزارة التموين، وصول عدد المحال التي ستشارك في الأوكازيون هذا العام إلى 4000 محل تجاري متنوع كالعام السابق مع وصول نسب التخفيضات الى 50% كالعام السابق.
حملات يومية على محال الأوكازيون الشتوي
من جانبه، قال أحمد ابو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشؤون الرقابة على المعاملات التجارية، إنّه تم التنبيه على أصحاب المحال المشاركة في الأوكازيون بضرورة وضع سعرين على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون، مشيرًا إلى أنّ توجيهات الدكتور علي المصيلحي هي تسيير حملات يومية على المحال المشاركة في الأوكازيون؛ للتأكد من التخفيضات وجوده المنتجات المعروضة.