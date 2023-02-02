بدء موسم الأوكازيون الشتوي للملابس الاثنين المقبل.. تخفيضات تصل لـ70%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بدء موسم الأوكازيون الشتوي للموسم الحالي، الاثنين المقبل، والتي من المقرر أن ‏تستمر لمدة شهر ‏على أن يكون لكل محل أسبوعين.

الهدف من التخفيضات زيادة حركة الشراء

وللتعليق على ذلك، قال محمود الداعور عضو شعبة الملابس بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأوكازيون الموسمي يأتي لتنشيط حركة البيع والشراء في قطاع الملابس، خاصة وأن المبيعات كانت منخفضة الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال من قبل المواطنين على الملابس خلال فترة الأوكازيون، والتخفيضات نظرا إلى انخفاض الأسعار عن السعر الأساسي لها.

وأشار إلى أن التخفيضات ستبدأ من 5% وتصل حتى 70% على المنتجات والملابس، حيث أن أصحاب المحلات لا يرغبون في الاحتفاظ بالبضائع الخاصة بهم، لأنها تختلف من موسم لآخر.

ولفت إلى أنه من الضروري التأكد من كتابة سعر المنتج قبل الخصم وبعده على الملابس، لأنها من أساس الرقابة على المحلات، حتى لا يجرى بيع المنتج بنفس السعر القديم.

وأوضح أنه في حالة شراء المواطن لأي منتج بسعر أكبر من المدون عليه بعد الخصم فعلية الاتصال بجهاز حماية المستهلك، لأن هذا يخالف القانون، خاصة وأن هناك دوريات وتفتيشات دورية يجرى القيام بها على المحلات، من قبل أجهزة الرقابة للتأكد من عملها بشكل صحيح.