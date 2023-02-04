رئيس «الرعاية الاجتماعية بالتضامن»: نسعى لتوفير حياة كريمة للأطفال كريمي النسب

قال مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية تؤكد أهمية توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للأطفال وخاصة كريمي النسب والمعرضين للخطر، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع جميع الجهات والهيئات من خلال مركز الكفالة الوطني في مصر.

وأوضح «حسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن مركز الكفالة الوطني يمكن أن يجمع أكبر عدد من الأطفال المعثور عليهم وكريمي النسب، مضيفا أن استراتيجية الوزارة تتضمن مفاهيم متوازنة تضمن حياة كريمة للمواطنين والأطفال بمختلف فئاتهم.

حماية كريمي النسب

وأشار رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي إلى أن كريمي النسب واليتيم والأطفال المشردين هم فاقدي الرعاية الأسرية، ويتعرضون للعديد من أنواع الإساءة ومنها الاتجار ومن هنا جاء دور الدول لحمايتهم بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات والهيئات المعنية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.