22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث الإسماعيلية.. بينهم أطفال حالتهم خطيرة

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية، حادثا أليما جراء انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددا من العاملين في بعض المزارع، ما أسفر عن إصابة 42 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال.

22 سيارة إسعاف لنقل المصابين

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ 22 سيارة إلى مكان الحادث لنقل المصابين في حادث الإسماعيلية.

وقالت المصادر الطبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم نقل 21 حالة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما تم نقل 19 آخرين إلى مستشفي أبو خليفة للطوارئ، وحالتين إلى مستشفى فايد التخصصي، موضحة أن المصابين بينهم عدد كبير من الأطفال حالتهم خطيرة، وتم رفع حالة الطوارئ في المستشفيات إلى الدرجة القصوى.

طوارئ في الإسماعيلية

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ برفع حالة الطوارئ في الإسماعيلية وعلى الطرق السريعة والصحراوية إلى الدرجة القصوى بالتزامن مع وقوع الحادث على الطريق.

وقالت المصادر إنه تم التنسيق مع «إسعاف الشرقية والسويس وبورسعيد»، للتعامل مع أي حوادث للطرق لحين الانتهاء من إجلاء المصابين في حادث الإسماعيلية.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث فور وقوعه، وفرضت كردونا أمنيا حول مكان البلاغ، لسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف.