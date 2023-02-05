إصابة 42 شخصا في انقلاب سيارة عمال بالإسماعيلية.. بينهم أطفال

أصيب 42 شخصا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، جراء انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عدد من العمال الزراعيين، بينهم عدد كبير من الأطفال، على وصلة أبو سلطان قرب مدينة فايد في الإسماعيلية.

إخطار بانقلاب سيارة

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم «ر ع م 3798» على وصلة أبو سلطان بين طريقي «الإسماعيلية - القاهرة» و«الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

وانتقلت سيارات الإسعاف منذ قليل، إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة، فيما رفعت المستشفيات حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بسبب الحادث لاستقبال المصابين.

حالة المصابين حرجة

وقالت المصادر الطبية إن معظم الحالات حرجة، وجار استدعاء كافة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والأطفال إلى مستشفيات الإسماعيلية لتلقي العلاج.