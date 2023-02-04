حبس المتهم بمحاولة تهريب مخدرات بـ7 ملايين جنيه بالإسماعيلية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بمحاولة تهريب مخدرات بـ7 ملايين جنيه داخل سيارة نقل بالإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت وزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام، حاول المتهم إخفائها داخل مخزن سري بسقف سيارة نقل، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.

غرامة تصل لـ 500 ألف جنيه

علق أشرف ناجي، المحامي بالنقض، على العقوبة المنتظرة التي تواجه المتهم، حسب لقانون العقوبات وتحديدا المادة 33، والتي تنص على: «يعاقب كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات للسجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وتقع عليه غرامة مالية تصل لـ 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

العقوبة تصل للإعدام

وأضاف «ناجي»، أن المادة 34 نصت على أن «عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل للسجن المؤبد والإعدام، تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات وتحريات لوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، بمحاولة تهريب المتهم المشار إليه كميات من مخدر الهيدرو، قدرت بـ 7 ملايين جنيه داخل مخبأ سرى في سيارة نقل، وعثر بحوزته على 175 لفافة لمخدر الهيدرو، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وأقر المتهم بالمضبوطات، لحساب أحد الأشخاص وجارى استهدافه وضبطه.