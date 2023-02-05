«التنمية المحلية» تكشف آخر موعد لشغل 22 وظيفة خالية.. وتشترط تقديم «شهادة إنجازات»

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن أنّ آخر موعد للتقديم لـ22 وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام، الأربعاء المقبل، حيث يتم التقدّم للوظائف وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار التنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، بشأن ضوابط ومعايير الوظائف المطلوبة.

وظائف وزارة التنمية المحلية

وأوضحت الوزارة أنّ التقديم لشغل وظائف القيادات المحلية، يتم من خلال رابط موقع وزارة التنمية المحلية mld.gov.eg، ويتم التقديم إلكترونيا من خلال صفحة الوظائف على بوابة وزارة التنمية المحلية، لافتة إلى أنّه لن يعتد بأي طلبات تقديم بعد الموعد المحدد أو تسليم طلب التقديم باليد.

وحددت وزارة التنمية المحلية، خطوات التقديم للوظائف القيادية، حيث يتم الدخول على موقع الوزارة وملء نموذج البيانات المعد لذلك، متضمنا «الاسم الرباعي لصاحب الطلب»، وتكون البيانات الأساسية مكتوبة باللغة العربية،وتدوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف، لضمان التواصل ومتابعة إجراءات المسابقة وإعلان النتائج، ويعتبر طلب التقديم لاغٍ حال عدم صحة ودقة البيانات، وتكون المستندات المطلوبة للتقديم مسحوبة بصيغة pdf، ولن يُعتد بأي أوراق تصور بالهاتف المحمول.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف العاملين بالجهاز الإداري

- تقديم بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل والمكان المنتدب إليه حال وجود ندب.

- تقديم ما يوضح مستوى المهارات والقدرات المتوفرة لشغل الوظيفة.

- مقترح تطوير الوظيفة وفقا للنموذج المرفق على ألا يتجاوز 3 صفحات في النموذج المرفق لذلك.

- الإنجازات السابقة عن آخر 3 سنوات معتمدة ومختومة من السلطة المختصة.

- شهادة قانونية معتمدة خلال فترة الإعلان موضحا بها الجزاءات والإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية من عدمه.

- تقارير تقويم الأداء عن آخر سنتين.

- صورة من شهادات الدورات التدريبية أو البعثات أو المؤتمرات الدولية وشهادات الشكر والتقدير.

- صورة شخصية حديثة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.