وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتابعان مشروع تطوير المجازر بالمحافظات

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقر الوزارة بحضور كل من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وممثلي شركة كير للمقاولات والصيانة وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة.

تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية حيث تبلغ عدد المجازر في تلك المرحلة حوالي 41 مجزرا في 22 محافظة، في إطار التنسيق والتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات.

ويتولى تنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

رفع كفاءة 38 مجزرا بنسبة 100%

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمجازر الحكومية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها حيث تم مراجعة موقف الأعمال الاعتيادية التي بلغت نسبة تنفيذها 100% في 38 مجزرا وهناك 3 مجازر بلغت النسبة 85% ، وفيما يخص موقف المعدات الإلكتروميكانيكال تم الانتهاء من مجزري رأس غارب بالبحر الأحمر ولقانة بالبحيرة بنسبة 100% وباقي المجازر جار توريد المعدات والتركيب وسيتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتوريد المعدات والآلات الجديدة للمجازر خلال شهر فبراير الجاري.

وزير التنمية المحلية: تطوير المجازر بأحدث النظم التكنولوجية

أكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات على أحدث النظم التكنولوجية ومراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيئة والصحية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحكومة حريصة على مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى سعي الوزارة بإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا المشروع والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وبأسعار مناسبة وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

القضاء على الذبح خارج المجازر

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أأن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير ورفع كافة جميع المجازر على مستوى الجمهورية مما لذلك من مردود إيجابي على صحة المواطنين من خلال توفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة بالإضافة إلى القضاء على الذبح خارج المجازر.

وأضاف القصير أنه تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ورفع كفاءة المجازر والتأكيد عَلِي ضرورة الانتهاء من تطويرها في توقيتها المحددة وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف الهام، لافتاً إلى تعاون الوزارة ووزارة التنمية المحلية في وضع منظومة جديدة لعملية تشغيل وإدارة المجازر التي تم تطويرها في إطار مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر بمحافظات الجمهورية.

تطوير هيئة الخدمات البيطرية

ووجه وزير الزراعة بتطوير هيئة الخدمات البيطرية وبذل كل الجهود في الإشراف وتطبيق جميع معايير الصحة والأمان الحيوي على المجازر.

وشهد الاجتماع استعراض كافة المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومي واستثماري) ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط بتمويل من وزارة التنمية المحلية ، حيث عرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل .

مشاركة القطاع الخاص في منظومة المجازر

أكد وزيرا التنمية المحلية والزراعة عَلِي ترحيب الحكومة بشركات القطاع الخاص التي ترغب في الشراكة والتعاون في منظومة المجازر الجديدة حيث سيتم طرح المجازر بعد رفع كفاءتها وتطويرها للاستثمار للقطاع الخاص في إطار توجه الحكومة لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وترحيبها بجميع الشركات الجادة الراغبة في الشراكة مع الحكومة في العديد من المجالات والملفات التي تهم المواطنين.

مجزر دمياط الجديد

شددت منال عوض محافظ دمياط على أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار والمواطنين خاصة مع وجود ميناء دمياط مما يساهم في تعزيز قيمة المجزر الجديد الاقتصادية مشيرة إلى أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة كما سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل ويهدف إلي تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة علىها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.

وأكدت محافظ دمياط أن المشروع يتضمن حظائر ومجزرين حكومي وآخر استثماري وساحات انتظار ذبح ومخازن الأعلاف ورصيف تنزيل ومحطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقاً لأعلى المعايير ومن المقرر أن يخدم المجزر محافظة دمياط والمحافظات المجاورة لها .

وأشار وزيرا التنمية المحلية والزراعة إلى أهمية سرعة الانتهاء من مجزر دمياط وإنهاء كافة الأعمال المتبقية للبدء في وضع آليات تشغيله وإدارته بالتعاون مع المحافظة وبعض شركات القطاع الخاص، وأكدا عدم وجود رفاهية الوقت للانتهاء من باقي الأعمال وتوريد المعدات والآلات للبدء في التشغيل .

وفي ختام الاجتماع وجه اللواء هشام آمنة والسيد القصير بتشكيل لجنة من الوزارتين وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري والمحافظات للمرور النهائي على المجازر التي تم الانتهاء منها والإشراف على عمليات تسليم المعدات والآلات ومتابعة الانتهاء من باقي الأعمال المتبقية وتذليل أي معوقات أو تحديات تمهيداً للافتتاح والتشغيل الرسمي لمجازر المرحلة الأولي عبر منظومة حديثة متطورة وإدارتها بطريقة اقتصادية متكاملة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.