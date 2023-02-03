شروط التقديم لوظيفة مدير إدارة أداء الوحدات بوزارة التنمية المحلية

حددت وزارة التنمية المحلية الشروط والضوابط المطلوبة للتقديم لوظيفة مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية.

مهام وظيفة مدير إدارة تقويم الأداء

ويستمر التقديم حتى يوم الاربعاء المقبل 8 فبراير الجاري، ومن المهام المطلوبة لوظيفة مدير إدارة تقويم أداء الوحدات المحلية ما يلي:

-يقوم بتحديد أوجه الخلل والقصور التي تكشف عنها تقارير التفتيش الدوري وبيان أسبابها وتقديم مقترحات وبدائل حلولها.

-يشارك في وضع خطط التفتيش الدوري والمفاجئ على وحدات الإدارة المحلية بناء على التقارير الدورية المعدة عن أداء الوحدات المحلية

- يشرف على إنشاء وتحديث قاعدة البيانات لكافة العاملين في كل وحدات الإدارة المحلية وقياداتها.

- بوجه نحو استيفاء قاعدة البيانات من المعلومات المنتقاة من تقارير التفتيش الدوري والمفاجئ.

- يشرف على مراجعة نتائج تحقيق الشكاوى والبلاغات وما يصدر في شأنها من جزاءات او أحكام قضائية أو تأديبية ويدونها بقاعدة البيانات.

- يشرف على إمداد الجهات المعنية بالمعلومات المتاحة من شاغلي الوظائف القيادية بعد اعتمادها.

- يقوم بتحديد المعايير الفنية والإدارية لقياس الأداء للوحدات المحلية، ويضع نماذج لتقويم الأداء

- يقوم بالتنسيق مع الإدارات المعنية للتفتيش.

متابعة المخالفات المالية والإدارية

- يشرف على تلقى التقارير الكاشفة عن المخالفات المالية أو الإدارية أو الجرائم الجنائية الواردة من الإدارات المعنية بالتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ويقوم بدراستها وتحليلها.

- يشرف على إعداد التقارير السنوية من واقع البلاغات والقضايا ويحدد مواطن الفساد في وحدات الإدارة المحلية وسبل مكافحتها وعرضها على المستوى الأعلى.

- يوجه نحو إعداد مؤشرات دورية وعرضها على المستوى الأعلى للتوجيه بما يلزم عن أداء وحدات الإدارة المحلية وعرضها على المستوى الأعلى ودراسة تلك المؤشرات ودورها في تطوير الأداء.

- العمل على إعداد تقارير سنوية بنتائج تقويم الأداء على كافة المستويات متضمن جداول تحليلية.

- التنسيق مع الجهات الرقابية لبحث التقارير التي تصدرها بشأن وحدات الإدارة المحلية وبحث الأدلة القانونية التي استندت إليها تلك التقارير واتخاذ ما يلزم بشأنها ورفع تقارير عن قيادات الإدارة المحلية ومتابعة مدى صلاحيتهم للعمل.

-الإشراف على وضع الخطط المستقبلية لتطوير العمل بالوحدات المحلية ومتابعة التقدم في قيادات الإدارة المحلية ومدى جديتها والتعليمات التي تصدر من السلطة المختصة

- المشاركة في وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتفق مع استراتيجية الوزارة، ويجتمع بكافة مرؤوسيه بصفة دورية لوضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المطلوب تحقيقها خلال السنة اللاحقة يتابع ويقيم أعمال الإدارة والعاملين.