قناة القاهرة الإخبارية: فقدان 9 صيادين في انقلاب قارب بكوريا الجنوبية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بفقدان 9 صيادين في انقلاب قارب قبالة ساحل كوريا الجنوبية، إذ ذكر خفر السواحل في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن قارب صيد انقلب في المياه قبالة الساحل الجنوبي الغربي، مما أسفر عن فقد 9 أشخاص.

القارب يزن 24 طنا

وذكرت السلطات الكورية الجنوبية، أنَّه تمّ الإبلاغ عن انقلاب القارب في ساعات متأخرة من مساء السبت، وزنه يبلغ 24 طنًا في المياه، ووقع الحادث على بعد 16.6 كيلومترًا غربي جزيرة «دايبيتشي» وهي جزيرة غير مأهولة.

وأوضحت السلطات أنَّ تلك الجزيرة تبعد نحو 20 كيلومترًا من بلدة «شينان» الجنوبية الغربية، وتمّ فقد 9 من أفراد الطاقم بينما تم إنقاذ 3 من قبل قارب قريب، في الوقت الذي يقوم فيه خفر السواحل حاليًا بعملية البحث عن الصيادين المفقودين في مكان الحادث، والذين من المرجح أن يكونوا داخل القارب المقلوب.

الرئيس يوجه خفر السواحل بتوسيع منطقة البحث

ودعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، إلى بذل أقصى الجهود في البحث عن المفقودين وإنقاذهم، وأمر خفر السواحل بتوسيع منطقة البحث.