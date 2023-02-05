الأمين المساعد للجامعة العربية: العمل المشترك مهم لمواجهة متغيرات صناعة الإعلام

شدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، السفير أحمد رشيد خطابي، على ضرورة العمل العربي المشترك لمواجهة المتغيرات الحالية في صناعة الإعلام العربي.

الدور الثامنة لهيئة ملتقى الإعلا العربي

وقال السفير خطابي - في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الثامنة الذي تنظمه هيئة الملتقى الإعلامي العربي بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي، اليوم، في الأردن، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بشر الخصاونة، إنّ المتغيرات الحالية تتطلب العمل من أجل التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة الإعلام.

وأضاف أنّ الإعلام الرقمي يعد الأكثر انتشارا حاليا ويجب التعامل مع تلك المتغيرات الطارئة على الإعلام، مشددا على ضرورة العمل العربي من إنتاج إعلام قائم على تقديم ثقافة وحضارة الأمة العربية.

حضور سفراء ووزراء

حضر الجلسة الافتتاحية، وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، نائبا عن رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي وعدد من سفراء الدول لدى الأردن ولفيف من الإعلاميين العرب.