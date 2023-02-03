منسق جناح الأردن بمعرض الكتاب لـ قناة الحياة: نشارك بأعمال أدبية ومسرحيات

تشارك المملكة الأردنية الهاشمية، كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بجناح مميز، إذ تستمر فعاليات المعرض حتى 6 فبراير الجاري.

جناح الأردن.. روايات وكتب التاريخ

وقال جهاد كفافي، منسق جناح الأردن في المعرض، لقناة «الحياة»، إن المملكة تشارك -بإشراف وزارة الثقافة الأردنية- بمجموعة من المنشورات والكتب التي جرى إصدارها بتمويل وإشراف من وزارة الثقافة، لافتا إلى أن المنشورات التي يجري توزيعها تهم العالم في مختلف أنواع المعرفة العلمية والأدبية والروايات وكتب التاريخ.

مشاركة 85 كاتبا وشاعر وأديبا وناقدا أردنيا

وأوضح منسق جناح الأردن في حواره لقناة «الحياة»، أن المشاركة الأردنية في معرض الكتاب تشمل 3 محاور، هي جناح ضيف الشرف، البرنامج الثقافي والبرنامج الفني، وتتضمن أيضا مشاركة 85 كاتبا وشاعر وأديبا وناقدا أردنيا في 23 ندوة و3 أمسيات شعرية و4 عروض مسرحية.