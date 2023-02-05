نتيجة الصف الثاني الثانوي التيرم الأول 2023 محافظة سوهاج.. اعرف التفاصيل

صرح الدكتور ياسر محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بأن نتيجة الصف الثاني الثانوي التيرم الأول 2023 محافظة سوهاج تعلن داخل المدارس ولا تصل إلى الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فهي سنة نقل دراسية.

وأوضح لـ«الوطن» أن نتيجة سنوات النقل الدراسية بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الخامس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس فقط.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الاول 2023 محافظة سوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج، أن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2023 محافظة سوهاج يتم إعلانها بالمدرسة عقب الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح بكل مدرسة على حدة ويمكن أن تنشرها المدرسة على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو يحصل عليها الطلاب من المدرسة فقط.

موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي بسوهاج

وكشف وكيل تعليم سوهاج أن نتيجة الصف الثاني الثانوي التيرم الأول 2023 محافظة سوهاج، ستكون موجودة بكافة المدارس الثانوية بالمحافظة بنهاية الأسبوع الحالي، حيث يجب أن تنتهي كل المدارس من أعمال تصحيح امتحانات الصف الثاني الثانوي ورصد الدرجات والكنترول وإعلان النتيجة قبل بداية التيرم الثاني.