«اتحاد الصناعات»: إطلاق خريطة الفرص التصديرية خطوة هامة لتحقيق 100 مليار دولار

رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بتدشين هيئة تنمية الصادرات المصرية، وإطلاق موقعا إلكترونيا يضم الخريطة التصديرية للسلع المختلفة إلى الأسواق الخارجية.

جهود القطاع الصناعي المصري

وأضاف «الشاهد» في تصريحات له اليوم، إن الخريطة ستدعم جهود القطاع الصناعي المصري في معرفة ما تحتاجه الأسواق الدولية المختلفة والشروط الواجب توافرها في المنتج الصناعي، وتحقيق استراتيجية الوصول إلى صادرات 100مليار دولار .

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الخريطة تعد بنك للمعلومات الواجب توافرها لدى المصدر والمصنع وأيضا يجب تحديثها بصفة مستمرة في ظل الظروف المتغيرة عالميا.

تحسن كبير في بيئة المناخ الاستثماري والصناعي في مصر

وأوضح أن القطاع الصناعي يلمس تحسنا كبيرا في بيئة المناخ الاستثماري والصناعي في مصر، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على أن تكون الصناعة قاطرة للنمو الاقتصادي المصري حلال الفترة المقبلة.

وطالب «الشاهد» مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة الخارجية والصناعة بالعمل جنبا إلى جنب مع المصدرين المصريين في اختراق الأسواق المختلفة وتواجد السلع المصرية بها، موضحا أن المنتج المصري يمتلك قدرات عالية وفرصا كبيرة خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء والدول العربية ودول شرق أوروبا.