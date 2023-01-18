«اتحاد الصناعات» يشيد بإجراءات الحكومة للإفراج عن البضائع من المواني

كشف الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن أهمية حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن الإفراجات الأخيرة عن البضائع العالقة في المواني، مشيدًا بجهود الحكومة في حل الأزمة، إذ ذكر أن الحكومة نجحت في حل أزمة جميع البضائع العالقة، خلال الفترة الماضية، كما سيجري حل أزمة البضائع المتبقية في الفترة المقبلة.

العالم يشهد نقصا شديدا في سلاسل الإمداد

وأضاف «البهي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن العالم يشهد نقصًا شديدًا في سلاسل الإمداد، والطاقة، مشيدًا بتوجه الدولة للتنسيق بين الوزارات بخصوص مبادرة الأراضي الصناعية، إذ حددت سقفًا للإقراض، والتوسع الأفقي لزيادة إيرادات الدولة من الرسوم والفوائد.

لا توجد دولة في العالم توفر احتياجاتها بإنتاج مكتمل

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أنه لا توجد دولة في العالم توفر احتياجاتها بإنتاج مكتمل دون الحاجة لاستيراد بعض المدخلات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة في الصناعة؛ التي تُعتبر قاطرة تقدم الدول، موضحًا أن الدولة المصرية ستعمل على الافراج عن مواد خام ومستلزمات إنتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محلياً، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.