نتيجة أولى ثانوي 2023 في محافظة القاهرة.. تظهر اليوم

تستعد مديرية التربية والتعليم في القاهرة، برئاسة أيمن موسى، اليوم، لإعلان نتيجة أولى ثانوى 2023 بمحافظة القاهرة للفصل الدراسي الأول، لافتة إلى أنّه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالدرجات، في كشوف واضحة وظاهرة بمدارس الثانوي، أمام الطلاب وأولياء الأمور.

نتائج الصف الأول الثانوي

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّ نتيجة أولى ثانوي 2023 متاحة بمدارس محافظة القاهرة، وبعدها يمكن لأي طالب لديه رغبة في التظلم على نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول، التقدم بطلب إلى الإدارة التعليمية التابع لها وتحديد المواد التي يرغب في مراجعتها، ودفع رسم التظلم عن المادة الواحدة 40 جنيها، وعدم اصطحاب أي تليفون محمول سواء من الطالب أو ولي الأمر داخل لجنة النظام والمراقبة، وعلى ولي الأمر الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل لجنة النظام للاطلاع على ورقة الإجابة، وبعدها يحصل الطالب على حقه إذا كان مستحقا لأي درجة.

إعلان نتائج سنوات النقل

وشهدت الأيام الماضية إعلان مديرية التعليم في القاهرة، نتائج سنوات النقل بالابتدائي والإعدادي والشهادة الإعدادية على رابط مديرية التعليم، وأُعلنت في المدارس بعدها مباشرة للتيسير على أولياء الأمور، حيث شدد وزير التربية والتعليم، على عدم ربط حجب نتائج الامتحانات بالمصروفات الدراسية خاصة في المدارس الخاصة والدولية تنفيذا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية

وأكدت مديرية التعليم في القاهرة، فتح باب التظلمات أمام طلاب الشهادة الإعدادية اليوم في مختلف الإدارات التعليمية، وعلى أي طالب متضرر من النتيجة التوجه إلى الإدارة التابع لها وتقديم تظلم بالمادة التي يرغب في إعادة مراجعتها للتأكد من درجاته في الامتحان.