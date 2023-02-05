«وعي» تشارك بمعرض الكتاب تحت شعار «توعية جميع فئات المجتمع» فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة «القناة الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا عن منصة وعي ومشاركتها في الدورة الرابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يستهدف برنامج وعي توصيل الرسائل التوعوية المختلفة، لأن جمهور المعرض من كل الفئات والجنسيات.

المعرض لا يعتمد الكتب والشباب والرجال والعائلات

وذكر التقرير، أن المعرض لا يعتمد الكتب والشباب والرجال والعائلات التي تحب أن تنهل من المعرفة فقط، لكنه يشهد فعاليات مختلفة ورموز وقامات مصرية وعربية يشاركون في المعرض دائما، ويحاول برنامج وعي توصيل رسائله عن طريق أنشطة مختلفة مثل تنظيم مسابقات وتوزيع هدايا للمترددين.

منصة مختلفة خارج قاعات المعرض في أرض المعارض

وفي هذه الدورة، توجد منصة مختلفة خارج قاعات المعرض في أرض المعارض، وهي منصة وعي، إذ أنها منصة مختلفة وخاصة جدا، لأنها تستهدف كل الفئات مثل الشباب والأطفال والرجال والعائلات، حيث تتناول قضايا مجتمعية مختلفة، لذلك فإن معرض الكتاب يتميز بالثراء بالكتب والثقافة العامة وتنمية الوعي.

هذا البرنامج يتبع وزارة التضامن الاجتماعي

وقالت مسؤولة ببرنامج وعي: «هذا البرنامج يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وممعه 7 جمعيات شريكة من ضمنها الهلال الأحمر المصري وصناع الخير ومصر الخير، وحوالي 7 جمعيات موزعة على الـ27 محافظة، وفي وعي نحاول استهداف المجتمعات وتوعيتها على 12 قضية شائكة في المجتمع مثل ختان الإناث وزواج الأطفال».