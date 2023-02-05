أول صور لحادث الإسماعيلية بعد إصابة 42 شخصا.. وطوارئ بمستشفيات المحافظة

شهدت مستشفيات الإسماعيلية اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى واستدعاء كافة الأطباء وأطقم التمريض إلى أقسام الطوارئ للتعامل مع المصابين في حادث الإسماعيلية عقب انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان.

وحصلت «الوطن» على أول صور للسيارة التي تعرضت للانقلاب في حادث الإسماعيلية على وصلة أبو سلطان قرب مدخل مدينة فايد، وأدى لإصابة 42 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال.

مصدر: المصابون في حالة خطرة

وكشفت مصادر طبية لـ«الوطن»، أن 5 حالات حتى الآن تم إيداعها في غرفة الإنعاش في مجمع الإسماعيلية الطبي، بينهم 3 أطفال، فيما يتم إجراء الطوارئ اللازمة لباقي المصابين في المستشفى.

وقالت المصادر إن هناك عدد من الحالات دخلت غرفة العمليات في مستشفى أبو خليفة للطوارئ فور وصولها، لإصابتها بجروح ونزيف داخلي للتعامل معها.

بلاغ بانقلاب سيارة

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم «ر ع م 3798» على وصلة أبو سلطان قرب فايد، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بـ 22 سيارة إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات بشكل عاجل.