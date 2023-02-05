ما مخاطر تناول أدوية البرد دون استشارة الطبيب؟.. «استشاري مناعة» يوضح

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ المبادرات الرئاسة المصرية، تهدف إلى حماية الإنسان المصري من التهديدات الصحية، والتوعية ضد الاستخدام الخاطئ للأدوية بشكل عام، والتصدي للموروثات الشعبية الخاطئة بالثقافة المصرية.

أبرز الآثار الجانبية لتناول أدوية البرد

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دعاء جاد الحق في برنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ تناول المرضى لأدوية البرد دون استشارة الطبيب، تؤدي إلى إصابة المرضى ببعض المخاطر الصحية، أبرزها ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب وتؤدي إلى الوفاة.

مخاطر تناول أدوية البرد لمرضى الضغط المرتفع

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنّ هناك بعض أدوية البرد يحذر استخدامها لمرضى الضغط المرتفع، مشددًا على ضرورة كتابة الطبيب العلاج المناسب لكل حالة، خاصة لمرضى الضغط المرتفع والمياه الزرقاء بالعين ومرضى المثانة، كونها تسبب احتباس البول.

وأشار بدر إلى أنّ تناول الأدوية بصفة عامة دون استشارة الطبيب، يؤدي إلى إصابة المريض بالحساسية، وتقليل مناعة الجسم، ويزيد من إفراز الدموع أو الإصابة بالتهابات في المعدة وقرحة المعدة أو الإصابة بالإمساك وزيادة الغازات، إضافة إلى تسبب بعض الأدوية في إصابة المرضى بالصداع والعصبية.