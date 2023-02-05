أعلنت وزارة الداخلية، تحرير 2662 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، في 24 ساعة، بمختلف محافظات الجمهورية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط 543 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، إضافة إلى رفع 91 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإن العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- غرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر.

- تطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة.