قناة القاهرة الإخبارية: إغلاق مدارس وسكك حديدية في ولاية ألمانية بسبب الطقس

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من برلين، إن سوء الأحوال الجوية بألمانيا تسبب في أزمات للمواطنين، إذ شهدت العاصمة برلين تساقط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، ووصلت درجات الحرارة 5 درجات تحت الصفر.

وصلت درجات الحرارة 5 درجات تحت الصفر

وأضاف «مرزوق»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنه في جنوب ألمانيا وتحديدًا بولاية بايرن على الحدود، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، أغلقت السلطات المدارس والجامعات والشركات والسكك الحديدية، بسبب تساقط غزير للثلوج منذ 3 أيام.

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أنَّ الثلج وصل ارتفاعه في الشوارع إلى متر، وتلقت الشرطة أكثر من 600 مكالمة من المواطنين لنجدتهم من المخاطر التي تعرضوا لها بسبب الطقس السيئ.

الصحة الألمانية خففت الإجراءات الاحترازية لكورونا

من ناحية أخرى، أوضح أن وزارة الصحة الألمانية خففت الإجراءات الاحترازية لكورونا، وكان آخر إجراء تم رفعه هو ارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمستشفيات، نتيجة انخفاض نسبة تفشي الفيروس في البلاد، كما عادت الحياة بشكل طبيعي.