رفع حالة الطوارئ بمستشفيات الإسماعيلية لعلاج مصابي حادث وصلة أبو سلطان

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ في مستشفيات الإسماعيلية لسرعة التعامل مع المصابين في حادث وصلة أبو سلطان.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وجه بانتقال وكيل وزارة الصحة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ومتابعة تقديم أوجه الدعم الطبي علي وجه السرعة للمصابين والأطفال في حادث الإسماعيلية.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وأضاف المحافظ، بأنه يتم متابعة تفاصيل نقل المصابين إلى المستشفيات، ومتابعة حالتهم الصحية لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات، إضافة إلى توفير أي نواقص حالة وجودها علي الفور إلي المستشفيات وتقديم كافة الرعاية الصحية.

طوارئ في المستشفيات

وشهد مجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفي أبو خليفة للطوارئ ومستشفي فايد التخصص رفع حالة الطوارئ إلي الدرجة القصوي واستدعاء كافة استشاري الجراحة والمخ والأعصاب والعظام للتعامل مع المصابين.

وقالت المصادر الطبية في الإسماعيلية ان المجمع الطبي استقبل 21 حالة من المصابين، بينما تم نقل 19 آخرين إلي مستشفي أبو خليفة للطوارئ وحالتين آخريتين إلي مستشفي فايد التخصصي.

وأضافت المصادر، بأنه تم توزيع المصابين في قسم الطوارئ على الأقسام المختلفة، ما بين العظام والجراحة والمخ والأعصاب، والأطفال للتعامل مع الحالات واجراء الطوارئ اللازمة لهم وإجراء الإشعات والتحاليل اللازمة لكافة المصابين.