أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية.. «معظمهم أطفال وأكبرهم 16 سنة»

كشفت مصادر طبية وأمنية في الإسماعيلية أن معظم المصابين في حادث وصلة أبو سلطان الذي وقع صباح اليوم، من الأطفال وأكبرهم 16 عاما، بينما أصغرهم 5 أعوام.

وأضافت المصادر الطبية، أن أحد الأطفال من ضحايا الحادث توفي منذ قليل متأثرا بإصابته، مشيراً إلى أن جميع الأطفال مقيمين بمحافظة الشرقية، وكانوا في الطريق إلى إحدى المزارع على طريق السويس الصحراوي.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وجاءت حالات وأسماء المصابين في حادث الإسماعيلية، والذي تم نقلهم للمجمع الطبي بالإسماعيلية كالتالي:

محمد محمود السيد، 15 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- فاطمة الزهراء شحاتة سليمان، 12 سنة، سحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

- دينا شحاتة سليمان، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- ملك على محمد، 12 سنة، اشتباه كسر في الذراع الأيمن.

- أسماء صلاح محمد، 10 سنوات، كدمات في الوجه، واشتباه ما بعد الارتجاج.

- أحمد السيد محمد كامل، 14 سنة، اشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات بالوجه.

- محمد السيد كامل الشبراوي، 40 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج.

- ريهام ثروت محمد، 12 سنة، كدمة بالظهر.

- ياسمين إبراهيم محمد، 7 سنوات، جرح قطعي بالجبهة.

- محمد عبد الصبور محمد، 5 سنوات، جرح قطعي بفروة الرأس.

- محمد متولي محمد، 13 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- محمد سعيد عليوة، 14 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيمن.

- أحمد فتحي جابر، 16 سنة، جرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج.

- ملك الشبراوي علام، 16 سنة، كدمة شديدة بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج.

- جنى محمد جبريل، 9 سنوات، جرح قطعي بالأنف.

- ياسمين محمد جميل، 8 سنوات، جرح قطعي بالجبهة وكدمة بالعين اليمنى.

- رحمة محمد عليوة، 12 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى خليفة تستقبل مصابي حادث الإسماعيلية

كما استقبل مستشفي أبو خليفة للطوارئ 19 مصابا، وهم:

- مريم صلاح محمد قطب، 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح 3 سم بالجبهة.

- أمل السيد مصطفى، 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح 3 سم بالجبهة.

- شهد السيد محمد كامل، 13 سنة، سحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم.

- رويدا محمد عبد الله، 13 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- دينا حسام عبد الرحمن، 13 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- آلاء حسام عبد الرحمن، 11 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- شهد حسام عبد الرحمن، 8 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- ملك محمد عبد الصبور، 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

- مريم أحمد رياض، 11 سنة، جرح قطعي باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

- هند أحمد رياض، 12 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

- مشيرة الشبراوي علام، 10 سنوات، كدمات وسحجات.

- أحمد نادر أحمد، سنة، كدمات متفرقة بالظهر.

- عبد الغني عبد العظيم محمد، 13 سنة، كدمة بالصدر وسحجات باليد اليمنى.

- خلود محمد عبد المجيد، 9 سنوات، سحجات بالوجه.

- منة محمد عبد المجيد، 11 سنة، كدمة بالجبهة.

- آية محمد علام، 15 سنة، كدمة بالجبهة.

- رشا سعيد محمد، 13 سنة، سحجات متفرقة باليدين.

- إسلام شمس، كدمات متفرقة بالجسم.

- آلاء شمس الدين سعد، 15 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

نقل عدد من مصابي الحادث إلى مستشفى فايد

كما استقبل مستشفي فايد التخصصي كلاً من عبد العزير فتحي عبد العزيز، 12 سنة، مصاب بجرح قطعي واشتباه ما بعد الارتجاج، وأنس محمد السيد، 13 سنة، اشتباه كسر بالحوض وجرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج.