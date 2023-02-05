ضبط كمية من الحشيش بحوزة شخصين بقصد الإتجار في الشروق
كتب:
محمد بركات
12:22 م | الأحد 05 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية
تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط سيارة تسير عكس الإتجاه حال مشاهدة مستقليها للقوات ثم إنقلابها عقب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها .
وأمكن ضبط مستقليها وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول).
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.