ضبط كمية من الحشيش بحوزة شخصين بقصد الإتجار في الشروق

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط سيارة تسير عكس الإتجاه حال مشاهدة مستقليها للقوات ثم إنقلابها عقب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها .

وأمكن ضبط مستقليها وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.