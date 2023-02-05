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ضبط كمية من الحشيش بحوزة شخصين بقصد الإتجار في الشروق

كتب:

محمد بركات
12:22 م | الأحد 05 فبراير 2023
وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

وزارة الداخلية - صورة ارشيفية

تمكنت  قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط سيارة تسير عكس الإتجاه حال مشاهدة مستقليها للقوات ثم إنقلابها عقب إختلال عجلة القيادة بيد قائدها .

وأمكن ضبط مستقليها وتبين أنهما (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام - مبلغ مالى- عدد 2 هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفين لتسهيل الإتصال بعملائهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات