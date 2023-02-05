5 خدمات أون لاين تقدر تعملها وأنت في البيت.. منها دفع الفواتير

عدد كبير من الخدمات المهمة والضرورية لجميع المواطنين، نجحت الحكومة المصرية في إتاحتها أون لاين من خلال شبكات الإنترنت، ويمكن الحصول عليها وأنت في المنزل، وذلك في إطار خطة الحكومة لتعميم التحول الرقمي في جميع أجهزتها والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وللقضاء نهائيا على تكدسات الطوابير التي كانت ظاهرة يوميا في سنوات سابقة أمام الوزارة والهيئات الخدمية.

5 خدمات أون لاين تقدر تعملها وأنت في البيت

لذا من خلال الأون لاين، أصبح هناك تسهل في وتيرة الحصول على الخدمات السريعة لجميع المواطنين وفي جميع محافظات الجمهورية، وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، 5 خدمات يستطيع أي مواطن الحصول عليها بشكل سريع وهو بمنزله من خلال أون لاين، وذلك على الرابط بوابة الحكومة الإلكترونية من خلال الرابط الإليكتروني، خاصة الخدمات المهمة مثل:-

1- خدمة حجز تذاكر القطارات.

2- خدمات مكاتب الشهر العقاري.

3- استخراج بطاقة الرقم القومي أو بدل فاقد.

4- الاستعلام ودفع مخالفات المرور.

5- الاستعلام عن فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات ودفعها أون لاين.

خدمات أخرى يمكن الحصول عليها عبر بوابة الحكومة المصرية

-استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة.

- استخراج قيد عائلي.

- استخراج شهادات الوفاة.

- استخراج شهادة ميلاد رقم قومي.

- تجديد رخصة السيارة.

- تقديم شكاوى الكهرباء.

- طلب الحصول على الشهادات العقارية.

-خدمات الإسكان.

- طلب قرض تعاوني للجمعيات.

- جميع خدمات الطلاب.