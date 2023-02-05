السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. وتقدم خدمات جديدة

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأحد، وذلك بسبب تنفيذ عدد من المشروعات.

وذكرت الهيئة، أن رؤيتها تتجاوز مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأحد

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأحد، بحسب ما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

انطلاق أولى رحلات قطار تالجو الفاخر

يذكر أنه من المقرر انطلاق أولى رحلات قطار تالجو الفاخر اليوم إلى الوجه القبلي بداية من القاهرة حتى الأقصر، والتي تتميز بتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة، حيث أكدت هيئة السكك الحديدية، أن جري الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بذلك.

إضافة قطارات جديدة في شهر فبراير

وأعلنت الهيئة عن تشغيل قطارات إضافية خلال الشهر الجاري، تتضمن الآتي:

- تم تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين «الإسكندرية وأسوان» والعكس.

- تشغيل قطار 3006 بعربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى أسوان.

- تشغيل قطار 3007 بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى الإسكندرية.