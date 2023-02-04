«صحة المنيا» تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1990 حالة في قرية منبال بمطاي

قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية منبال بمركز مطاي، وتم خلالها الكشف الطبي على 1990 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

تخصصات طبية متنوعة في القافلة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 334 حالة جراحة و532 حالة أطفال، و263 باطنة، و104 قلب، و127 نساء، و80 أسنان و271 جلدية، و199 أنف وأذن، و80 تنظيم أسرة، إلى جانب عمل 165 تحليل مختلف، و27 حالة موجات صوتية، و9 أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ147 مترددا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 42 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ129 مترددا، وتم استخدام 5 عيادات متنقلة.

خدمات علاجية مجانية

وتواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.