مؤسس «توتورو» لـ شارك تانك مصر: نقدم خدمات تعليمية للطلاب في تطبيق متكامل للجامعات

استعرض سيف عمرو ومريم عامر ومحمد سامر، المسؤولون عن شركة «توتورو»، مشروعهم أمام لجنة تحكيم برنامج «شارك تانك مصر» الذي يُعرض على فضائية CBC.

وطلب محمد سامر مؤسس الشركة 4 ملايين جنيه مقابل 10% حصة من الشركة وإرشاد وشراكة من لجنة تحكيم «شارك تانك مصر»، موضحا أن شركته عبارة عن فكرة اكشتفوها وقت الامتحانات حينما وجدوا عدد كبير من الطلاب يشعرون بالقلق والتوتر: «اكتشفنا أن أكتر من 47% من طلاب الجامعات يشعرون بنوع مع التوهان وفقدان التركيز، وطبقا للبحث يلجأ الطلاب لمراكز دروس خاصة أو للسؤال على مواقع التواصل الاجتماعي».

موقع إلكتروني لمساعدة الطلاب

وأوضح أن الشركة أطلقت موقعا إلكترونيا لمساعدة الطلاب وتوصيلهم بآخرين متميزين مقابل مبلغ مالي بسيط أقل بكثير مما يدفعونه في مراكز الدروس الخصوصية، ويوفر الموقع خدمات للطلاب مع منح في الشركات وخصومات من العلامات التجارية مخصصة للجامعات.

معلومات عن شارك تانك مصر

يذكر أن شارك تانك Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في جميع المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وجرى عرض 14 موسما من البرنامج في الولايات المتحدة؛ ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم.

كما جرى إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب بعالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم البرنامج؛ أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.