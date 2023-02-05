النقابات المهنية تطالب «الحوار الوطني» بإجراء تعديلات تشريعية بقوانينها

عقدت عدد من النقابات المهنية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، جلسة نقاشية لتحديد أولويات قضاياها التي من المقرر أن تطرحها في جلسات الحوار الوطني المنتظر انطلاقه خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية.

القضايا التي تهم النقابات تتشابه بشكل كبير

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ورئيس اتحاد النقابات المهنية، أن وضع رؤية مشتركة لكافة النقابات المهنية هدف رئيسى نسعى لتحقيقه ، بما يعبر عن طموحات أعضائها، خاصة أن القضايا التى تهم النقابات تتشابه بشكل كبير وعلى رأسها تعديل قوانين النقابات التى مر عليها عقود طويلة وغالبيتها تم إعدادها في ستينيات القرن الماضي، بجانب أهمية تنمية موارد النقابات لتلبية خدمات الأعضاء وخاصة المعاشات.

وأوضح الزناتي أن النقابات المهنية بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية لإصلاح قوانينها بشكل عاجل، مضيفا أنه سيكون المطلب الأساسي للنقابات المهنية في جلسات الحوار الوطني.

وأشار الدكتور السيد خليفة، نقيب المهندسين الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، إلى ضرورة وضع تصور موحد تتوافق عليه جميع النقابات المهنية، بخطة تنفيذية وآليات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة للنقابات المهنية من الحوار الوطني.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المادة 77 بالدستور المصري، تتحدث عن أهمية دور النقابات المهنية، ونحتاج حاليا تعديل قانون النقابات الذي عفا عليه الزمن.

رؤية مشتركة للنقابات المهنية

وأضاف أن وضع رؤية مشتركة للنقابات المهنية، لطرحها على جلسات الحوار الوطنى ، يمنع تكرار النقاش فى نفس القضايا ويعظم الاستفادة من وقت الجلسات .

حضر الجلسة النقاشية، الدكتور فتحي ندا نقيب الرياضيين، والدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، والدكتور خالد سليم نقيب البيطريين، والدكتور صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتور صلاح النادي أمين عام نقابة العلميين، والدكتور أحمد نصير الأمين العام المساعد لنقابة العلاج الطبيعي، والدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين.