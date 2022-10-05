استكمال محاكمة 18 متهما في «أحداث شغب السلام» بعد قليل

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 18 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث شغب السلام»، لاتهامهم بحيازة مفرقعات وألعاب نارية.

سماع أقوال الشهود

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية التي عُقدت برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي أمين، إلى جلسة اليوم، لسماع أقوال الشهود.

التجمهر أمام قسم شرطة السلام

وانتهت النيابة العامة من التحقيق مع 18 متهمًا في القضية، ووجهت لهم تهم التجمهر أمام قسم شرطة السلام لإحداث الفوضى، والاتفاق مع بعضهم البعض على حيازة وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص من الجهات المختصة، كما حازوا وأحرزوا مفرقعات غير مُصرح لهم بحيازتها.

حيازة مفرقعات

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أيضًا، تهمة استخدام المفرقعات وإطلاق ألعاب نارية على المواطنين، الأمر الذي من شأنه تعريض حياتهم للخطر، وكان ذلك بشكل عشوائي تجاه قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، ما تسبب في إحداث تلفيات بعدد من سيارات الشرطة.