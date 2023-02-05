نتيجة الشهادة الإعدادية في بني سويف 2023.. بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة بنجاح 76% لطلبة النظامي، و26% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفا و121 للنظامي، حضر منهم 55 ألفا و661 طالباً للنظامي، وتقدم لامتحان المنازل 735 طالبا حضر منهم 696 طالبا.

وتنشر «الوطن» نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الضغط هــنـــا.

محافظ بني سويف يهنئ أولياء الأمور

وهنأ محافظ بني سويف أولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في النصف الثاني من العام الدراسي وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

بني سويف تحصد المركز الأول في مؤشرات النجاح

وأوضح الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن إدارة بني سويف بني سويف التعليمية، جاءت في المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02%، ثم إدارة ببا في المركز الثاني بنسبة 77.84%، وإدارة ناصر في المركز الثالث بنسبة 74.44%، وفي المركز الرابع إهناسيا بنسبة نجاح 73.04%، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 71.68%، وإدارة سمسطا بنسبة 71.13%، وإدارة تعليم الفشن في المركز السابع بنسبة 67.31%.