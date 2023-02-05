إصابة شخصين في حادث تصادم بالجيزة

أصيب سائق وربة منزل، في أثناء عبورهما الطريق، حيث اصطدمت بهما سيارة ملاكي ما أدى إلى إصابتهما، ونُقلا إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادثة تصادم بشارع البحر الأعظم، على الفور تحرك الرائد أحمد الأبيض معاون المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الحادثة.

كسر في الذراع وجروح وكدمات متفرقة بالجسم نتيجة الاصطدام

وتبين أن سيارة ملاكي قيادة محامي 40 سنة اصطدمت بسائق 30 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وربة منزل 40 سنة مصابة بكسر في الذراع، وجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، في أثناء عبورهما الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.