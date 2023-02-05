ضبط شاب ألقى زوجته من الطابق الرابع بسبب خلافات أسرية في كرداسة

شهدت منطقة كرداسة جريمة قتل بشعة، حيث ألقى زوج زوجته من الطابق الرابع، بسبب خلافات بينهما، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة.. سقوط ربة منزل من علو

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط ربة منزل من علو على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

خلافات أسرية أدت إلى مقتلها

وبالانتقال والفحص تبين مصرع «سماح.س»، 25 عاما، ربة منزل، ومقيمة دائرة القسم، وتبين وجود كسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وبسؤال زوجها عامل كاوتش، 35 عاما، أفاد بأنه توجد خلافات أسرية بينهما قامت على أثرها المجني عليها بالتوجه إلى شرفة المنزل فقام بدفعها عمدا.

ألقي القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة، للنيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.