تفاصيل حبس المتهم بقتل شخص بالدقهلية أثناء مشاجرة.. خلافات سابقة وراء الجريمة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل شخص بالدقهلية عن طريق طعنه بالصدر بواسطة «سكين» خلال مشاجرة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بإرسال سلاح الجريمة للطب الشرعي لمعاينته وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تبلغ لقسم شرطة السلام من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر باستخدام سلاح أبيض.

خلافات أدت إلى نهايته

بالانتقال والفحص تبيّن حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص مقيم بالدقهلية لوجود خلافات سابقة بينهما قام خلالها المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة، وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته، وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عن العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».