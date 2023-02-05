تحرير 68 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية في 3 أحياء بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية، ورؤساء الأحياء، بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وفي هذا الإطار، قادت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية في المحافظة، برئاسة أحمد عبد المجيد، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار وعدم إستغلال المواطنين استهدفت شارع النصر وسوق الميدان، وأسفرت عن غلق وتشميع 3 منشآت وتحرير 18 محضرا متنوعا، و19 إنذارا، وإعدام 35 كيلو جراما مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم ضبط كمية من مخزون الأرز داخل سوق الميدان وتم عرضه بالتسعيرة الرسمية للمواطنين، وضبط عدد 21 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ4 آلاف جنيه.

29 محضرا في حي وسط

ونفذ حي وسط، برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والأسواق والمحلات، شملت شوارع زين العابدين وجرين ومنشا ومنطقة محرم بك، وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرا متنوعا، و4 إنذارات، وتحصيل 14 ألف جنيه غرامات فورية، والتحفظ على 35 عبوة أغذية منتهية الصلاحية، وإعدام 10 كيلوجرامات مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وضبط 85 حالة إشغال متنوع و45 حالة إشغال هالك.

21 محضر في حي ثان المنتزه

ووفق بيان محافظة الإسكندرية، شن حي ثان المنتزه، برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، شملت شوارع «سلمان الفارسي، مسجد النور ، والمعمورة الشاطئ»، وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضرا متنوعا.