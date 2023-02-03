ضبط 1053 مخالفة تموينية لمخابز خلال حملات مكبرة بالجيزة

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين، من ضبط 2545 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 461 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

حملات مكثفة على المنشآت التجارية والمحال العامة

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط عدد من القضايا المتنوعة

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 30 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 48 طنًا و106 آلاف لتر «زيوت طعام وأرز وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفتة وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاتة وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية»، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

50 بطاقه تموينية بحوزة مخالفين

وتضمّن التقرير ضبط 1053 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 44 طن دقيق، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 2 قضية تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 20 طنا و600 كيلو جرام زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة، تم تجميعها والاستيلاء عليها، و50 بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

تحرير 24 قضية لحجب السلع

كما تم ضبط 1389 قضية في مجال المحال العامة، لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 24 قضية لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونة وأرز وسمن وسجائر.