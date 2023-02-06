5 معلومات عن مسلسل «سره الباتع».. ينافس في الموسم الرمضاني 2023

يعمل صناع الأعمال الدرامية على الانتهاء من تصوير أكبر عدد من المشاهد الخاصة بالمسلسلات التي تنافس في ماراثون دراما رمضان 2023، قبل استقبال شهر الكريم في شهر مارس المقبل، ومن بينها مسلسل سره الباتع، الذي يضم أكبر عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

أزمنة مختلفة

وتستعرض «الوطن» أبرز 5 معلومات عن مسلسل «سره الباتع .. سر السلطان»، الذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023، وذلك من خلال السطور التالية:

- مأخوذ عن رواية سره الباتع للأديب يوسف إدريس.

- تدور أحداثه في إطار زمنين مختلفين، إحداهما في العصر الحالي، والآخر إبان الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القرن الثامن عشر.

- تدور أحداثه في إطار من الدراما والتشويق.

- يضم أكثر من 60 نجمًا، وهو من إخراج خالد يوسف، والمعالجة الدرامية خالد كساب ومصطفى إبراهيم، الموسيقى التصويرية للفنان راجح داوود.

أبطال المسلسل

- أبرز أبطال العمل: حسين فهمي، حنان مطاوع، أحمد فهمي، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، شمس الكويتية، هالة صدقي، التونسية رانيا التومي، والسوري نضال نجم.