استقرار أسعار الأرز اليوم.. واتحاد الصناعات: الكيلو بـ15جنيها في «أهلا رمضان»

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، إنّ أسعار الأرز مستقرة في السوق المحلي، بفضل توافر المعروض، لافتا إلى أنّ التجار ملتزمون بالبيع بالتسعيرة التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

نمرة واحد لن يزيد عن 18 جنيها في الأسواق

وأكد رئيس الشعبة، أنّ أسعار الأرز اليوم مستقرة في السوق المحلي، حيث يباع السائب بسعر 16,5 جنيه للكيلو والمعبأ «نمرة واحد» بـ18 جنيها للكيلو.

الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية.. وسعر الأرز مستقر

وأضاف شحاتة لـ«الوطن»، أنّ الدولة تعمل على توفير السلع الأساسية بالأسواق، وبينها الأرز، موضحا أنّ وفرة المعروض بسبب الرقابة والإفراجات الجمركية تدعم استقرار أسعار الأرز.

أسعار الأرز اليوم بمعارض أهلاً رمضان

وتابع: «تنخفض أسعار الأرز حسب درجته أو الجودة، ولكن سعر كيلو الأرز لا يزيد عن 18 جنيها وهو أجود الأصناف»، مؤكدا التزام التجار بأسعار الأرز وفقا لتسعيرة وزارة التموين: «في معارض أهلاً رمضان ينخفض سعر كيلو الأرز ليباع المعبأ بـ15 جنيها، وهناك إقبال كبير على شراءه».