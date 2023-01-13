ارتفاع أسعار حديد التسليح عالميا لأعلى مستوى منذ أغسطس

ارتفعت العقود الآجلة لحديد التسليح إلى ما بعد 4080 يوان صيني للطن، منتصف يناير، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس، وسط تزايد علامات انتعاش الطلب والمخاوف السائدة بشأن العرض.

انخفاض حاد في الشحن من البرازيل

وقفزت تكاليف خام الحديد في الصين، حيث أشارت شركات مسح الشحن إلى انخفاض حاد في أحجام الشحن من البرازيل المنتج الرئيسي للخام، إضافة إلى ذلك، هددت الأعاصير وبرامج الصيانة في الربع الأول الصادرات الثابتة من أكبر منتج في أستراليا.

في غضون ذلك، فتحت السلطات الصينية حدود البر الرئيسي للبلاد مع هونج كونج وأوقفت متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين، ما عزز ابتعاد البلاد عن سياستها الصارمة المتعلقة بعدم انتشار فيروس كوفيد، ورفع توقعات ارتفاع النشاط الاقتصادي، لزيادة الطلب في الأسابيع الأخيرة.

ووافقت البنوك التجارية الكبرى في البلاد على تمديد 162 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان جديدة للمطورين من القطاع الخاص، ورفع المسؤولون الحظر المفروض على إعادة تمويل الأسهم للمطورين المدرجين بسوق المال، كما خفض بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس لدعم الإقراض للقطاع المثقل بالديون.

تاريخياً، وصلت أسعار الصلب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6198 في مايو من عام 2021، وتتوقع منصة «تريدينج إيكونوميكس»، أن يتم تداول الصلب عند 3603.83 يوان طن بحلول نهاية هذا الربع، وأن يتم التداول عند 3392.77 في غضون 12 شهرًا.

ويعادل العقد الآجل القياسي 10 أطنان، كما يعتبر الصلب من أهم المواد العالمية المستخدمة في البناء والسيارات وجميع أنواع الآلات والأجهزة.

وتعد الصين أكبر منتج للصلب الخام، يليها الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة والهند وروسيا وكوريا الجنوبية.