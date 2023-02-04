أسعار العائد ومميزات حسابات توفير البنك الأهلي بعد قرار «المركزي»

يوفر البنك الأهلي المصري، مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية، منها حسابات التوفير التي تقدم للعملاء بأبسط الإجراءات، وتمنكهم من الحصول على عائد مادي مجزٍ ومضمون.

وترصد «الوطن»، من خلال هذا السطور، مميزات وشروط فتح حساب التوفير من البنك الأهلي بمختلف أنواعها، بعد الإعلان عن أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، التي يتم الإعلان عنها كل شهر، أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي.

حساب توفير البنك الأهلي

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1000 جنيه مصري.

الحد الأدنى لاحتساب العائد: 3001 جنيه مصري.

أسعار العائد على الحساب: الشهري 8.8%، ربع السنوي يصل إلى 8.85%، نصف السنوي يصل إلى 8.9%، السنوي يصل إلى 9%.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب:

- نسخة من بطاقة الرقم القومي / جواز السفر.

- شهادة الميلاد للقصر.

مميزات حساب توفير البنك الأهلي

- مرونة فى صرف العائد.

- الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

- حساب مشترك.

- بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

أنواع حسابات توفير البنك الأهلي:

- حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز:

العائد على الحساب: السنوي يصل إلى 7.25%

- حساب توفير المستقبل:

العائد على الحساب: الشهري يصل إى 6%، الربع سنوي يصل إلى6.10%، النصف سنوي يصل إلى 6.15%، السنوي يصل إلى 6.25%.

- حساب توفير المعاش:

العائد على الحساب: شهري 9%

قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة

كان البنك المركزي، قد قرر يوم الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي، دون أي تغيير، بنسبة 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض.