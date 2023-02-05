أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي في أول يوم عمل بعد قرار «المركزي»

يراقب عملاء البنوك أسعار العائد على المنتجات المصرفية، في أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة، إذ تعلن البنوك عن أسعار جديدة للفائدة على المنتجات المصرفية، التي يتمّ الإعلان عنها كل شهر، أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي.

وترصد بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت والمتغير من البنك الأهلي المصري، في أول يوم عمل بعد قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 16.5% ربع سنوي.

- نوع العائد: متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor)

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 16% شهري، 16.25% ربع سنوي، 16.50% نصف سنوي، 17.25% سنوي.

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 12.25% شهري.

- نوع العائد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

قرار البنك المركزي

وأعلن البنك المركزي، الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض