إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بأوسيم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى الضبعة باتجاه أكتوبر، ونُقل المصابون إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، بتلقيه بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الضبعه في اتجاه أكتوبر، وانتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم إلى مكان الحادث.

إصابة 4 أشخاص

وبالانتقال والفحص، تبين أن السيارة ملاكي قيادة ربة منزل 50 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبرفقتها صديقتها ربة منزل 47 سنة، مصابة بكدمات بالظهر والجسم، ونجل المصابة الثانية طالب 15 سنة، مصاب بجرح بالوجه، وطالبة 13 سنة، مصابة بجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.