التصريح بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم سيارتين بأسوان

صرحت الجهات المختصة بمحافظة أسوان بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى نقل ثقيل على طريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان.

بلاغ الحادث

وتلقت مديرية أمن أسوان إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق أبو سمبل، وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث و4 سيارات إسعاف ووحدة من شرطة المرور لإعادة تيسير الطريق، وبالانتقال تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى سيارة نقل ثقيل عند الكيلو 15 بطريق العوينات بدائرة مركز أبو سمبل، ومصرع 3 أشخاص من مستقلي السيارتين، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة أبو سمبل المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، وتم التواصل مع ذويهم عقب التعرف عليهم وفقا لأوراقهم الثبوتية، وجميعهم من محافظة أسوان.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإزالة آثار الحادث من الطريق لإعادة الحركة المرورية بعد توقفها لأكثر من نصف ساعة.