إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

أصيب 4 أشخاص في ساعة متأخرة من مساء السبت إثر تصادم دراجتين ناريتين أمام محور عدلي منصور وسط مدينة بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بحادث تصادم دراجتين ناريتين في بني سويف

تلقت غرفة عمليات الإسعاف اقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

على الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من سعيد رجب محمود 42 عامًا، باشتباه كسر باليد اليسرى، ومحمد عطيه أحمد 42 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، مقيم بنى قاسم، أحمد سيد محمد 30 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، ناصر صفوت احمد 46 عامًا، مصابًا بجرح قطعى باليد اليسرى.

جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج للمصابين واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.