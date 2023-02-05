إقبال كبير على شراء الخضراوات الصالحة للتخزين.. وتوقعات بتراجع الأسعار مجددا

يشهد سوق الخضروات والفاكهة إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، إذ يشتهر فصل الشتاء بتناول البرتقال واليوسفي والقلقاس والسبانخ، وتختلف الأسعار وفقا لكل منطقة.

أسعار الفاكهة والخضروات

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة 6 أكتوبر، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن أسعار الفاكهة والخضروات تتغير باستمرار حيث تختلف من محافظة ومنطقة إلى أخرى، وبالتأكيد الأسواق الشعبية تكون بها الأسعار منخفضة عن محلات الفاكهة والخضروات الأخرى.

الإقبال على شراء الفاكهة والخضروات في تزايد

وقال محمد شلبي أحد كبار تجار الخضروات والفاكهة بسوق 6 أكتوبرللجملة، إن الإقبال على شراء الفاكهة والخضروات مستمر، ولا يمكن أن يقل في أي وقت حيث لا غنى عن تناول الفاكهة والخضروات التي تختلف أسعارها من مكان إلى آخر وحسب الكمية المطلوبة.

وأضاف أن هناك العديد من ربات البيوت يقومون بشراء أنواع معينة من الخضروات وتخزينها استعدادا لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك، أبرز تلك الأنواع البسلة والجزر والفصولية لذلك الإقبال على الأسواق والمحلات الخضار والفاكهة مستمر، موضحا أن في فصل الشتاء يزداد الطلب على بعض الفواكه والخضروات التي من المتعارف عليها في فصل الشتاء أبرزها البرتقال واليوسفي وبعض والقلقاس والسبانخ.

أسعار الفاكهة والخضروات اليوم

ومن جهته، استعرض حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرف التجارية، أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق اليوم، إذ تتراوح أسعار الطماطم في الأسواق اليوم، بين الـ 3,5 والـ6,5 جنيه، والبطاطس من 3 إلى 4,75 جنيه، والبصل من 6 إلى 7 جنيه.

بينما بلغ سعرالفلفل البلدي من 6,5 إلى 8,5 والخيارالبلدي من 3,5 إلى 5,5 والثوم تتراوح أسعاره من 7 إلى 11 جنيها، وأسعار القلقاس من 4 لـ6 جنيهات والسبانخ من 3,5 الي 5,5 والبقدونس والكسبرة والجرجير تتراوح أسعارهما بين الـ40 والـ50 جنيها.

وأوضح أن سعر البرتقال البلدي في الأسواق اليوم يتراوح من 3 لـ5 جنيهات، والسكري من 4 لـ5 جنيهات، واليوسفي من 4 لـ 10 جنيهات.

بينما يتراوح سعر الليمون البلدي من 5 لـ11 جنيها، والرمان من 8 إلى 16 جنيها، والفراولة من 6 إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر الموز البلدي من 6 لـ9 جنيهات، مضيفا في حديثة أنه يتوقع مزيدا من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.