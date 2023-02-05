نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 في سوهاج.. قبل نهاية الأسبوع

قال الدكتور ياسر محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، إن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 في محافظة سوهاج، ستعلن داخل المدارس.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 محافظة سوهاج

وأضاف وكيل التعليم، لـ «الوطن»، أن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 محافظة سوهاج، تعلنها كل مدرسة داخليا عقب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات، ورصد الإجابات والانتهاء من أعمال الكنترول بالمدرسة.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي بسوهاج

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، أن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 محافظة سوهاج، يختلف توقيت ظهورها من مدرسة لأخرى، وفقا لانتهاء أعمال الكنترول بداخلها، لكن في مدة لا تزيد عن 3 أيام.

انتهاء أعمال الكنترول للصف الأول الثانوي

وأكد أن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 محافظة سوهاج ستنتهي منها كل مدارس المحافظة خلال الأسبوع الجاري، وقبل بداية الفصل الدراسي الثاني.