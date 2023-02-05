إطلاق البرومو التشويقي الأول لفيلم «شماريخ»

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم «شماريخ»، البرومو التشويقي الأول للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويظهر في البرومو الأول آسر ياسين وهو يقود دراجة نارية وخلفه أمينة خليل ويهرب من شيء ما ليتوقف فجأة ويخرج بندقية، ويطلق النيران على عربية كانت تطاردهم، وينتهي البرومو.

فيلم «شماريخ» بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سالي حماد، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وعدد من النجوم ضيوف شرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي.

تفاصيل فيلم «شماريخ»

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة والرومانسية، وفكرة الفيلم تقوم على أن كثرة الضغوط تؤدي إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم يربط بينهم عدة عوامل قد تتسبب في انفجار شيء ما.

بدء تصوير فيلم «وش في وش»

وعلى صعيد آخر، بدأت الشركة المنتجة في تصوير فيلم «وش في وش» بطولة محمد ممدوح وأمينة خليل وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج مسرحية «كازينو بديعة» التي حققت نجاحًا كبيرًا على أحد مسارح التجمع الخامس، وهي من بطولة سمية الخشاب، أحمد فتحي، إدوارد، طارق الإبياري وتأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري.