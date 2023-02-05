مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: انطلاق فعاليات ملتقى «قادة الإعلام العربي» في الأردن اليوم

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمّان، إن الأردن يستضيف ملتقى قادة الإعلام العربي هذا العام، اليوم الأحد؛ لبحث التغيرات الحادثة بالإعلام التي تضخ معلومات تشتت القارئ، موضحا أن التليفزيون الأردن ي قدم اقتراحًا بأن يكون هناك قانون استرشادي لكيفية التعامل مع الإعلام بالشكل الصحيح والقضاء على خطاب الكراهية.

تمويل مستمر للعديد من المشروعات الاقتصادية

وأضافت «مراسلة قناة القاهرة الإخبارية» من عمّان في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الدولة لقطاع الأعمال في الأردن، أكد أن البنك الدولي شريك أساسي في المملكة بعد التغييرات التي طرأت في الأعوام الماضية مثل «جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية»، موضحة أن هناك تمويلًا مستمرًا للعديد من المشروعات الاقتصادية والسياسية والإدارية برعاية البنك الدولي.

الأردن يطمح لتحسين الوضع المعيشي والحد من البطالة

وأشارت إلى أن الأردن يطمح حاليًا لتحسين الوضع المعيشي والحد من البطالة التي ارتفعت في ظل أزمة كورونا، مضيفة أن هناك العديد من المقترحات المُقدمة من عمّان لتحسن وضع المملكة تنتظر موافقة البنك الدولي.