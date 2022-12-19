حصاد 2022.. «المتحدة» تُطلق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي

جهودٌ عدّة، بذلتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مختلف الأصعدة، لعل أبرزها ملف «إعلام الطفل» والذي اتخذته الشركة على عاتقها من منطلق مسؤوليتها تجاه المجتمع بشكلٍ عام، إذ أطلقت أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، لتُخاطبه بشكلٍ مباشر، وتُوجه له خطابًا إعلاميًا يرفع من درجة وعيه ويُنمي قدراته ويُبعده عن الرسائل الإعلامية المُعادية للعادات والتقاليد.

خلال عام 2022، أطلقت «المتحدة» مشروعًا إعلاميًا موجهة للأطفال، تضمن بشكلٍ مبدئي برامج ومسلسل كارتون، والذي حظى بردود فعل إيجابية طوال فترة عرضه، حتى خرجت مطالبات بضرورة تقديم جزء ثانٍ منه في موسم رمضان المُقبل 2023.

- يحيى وكنوز

في موسم رمضان الماضي، قدمت «المتحدة» مسلسل الأنميشن «يحيى وكنوز»، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك به عدد كبير من الفنانين بأصواتهم، منهم أحمد السقا، وإسعاد يونس، وياسر جلال، وسامي مغاوري وأحمد العوضي.

تدور أحداث المسلسل بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد وتحديدًا عصر الأسرات المصرية القديمـة، من خلال مغامرة طفل يسمى «يحيى» وشقيقته «كنوز»، حيث كانا يحضران موكب نقل المومياوات الملكية خلال رحلة مدرسية، وينبهـر «يحيى» بحديـث معلمه عن حكايات المومياوات وجمال تصميـم العربات، فيدخل إلى عربة الملك رمسـيس الثانى الذى يأخذه فى رحلة للعالم القديم، بحيث تستعرض كل حلقة حياة أحد الملوك العظام الذين عاشوا في مصر القديمة وقدموا لها الكثير بطريقة شيقة.

رحلة «يحيى وكنوز» لم تنتهِ بانتهاء موسم رمضان فقط، بينما هو مشروع ما زال يحمل الكثير من الأفكار والإبداعات التي يُقدمها للأطفال، حيث شاركا طفلا المسلسل في احتفالات انتصارات أكتوبر، من خلال طرح أغنية تحمل اسم «كان يا ماكان» وحظيت بإشادات واسعة

جمهور «يحيى وكنوز» على موعد مع جزء ثاني من المسلسل، يُجرى التحضير له حاليًا، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

- رحلة سعيدة

وفي ضوء مشروع «إعلام الطفل»، أطلقت «المتحدة»، برنامجًا جديدًا موجه للأطفال، يحمل اسم «رحلة سعيدة» من تقديم زهرة رامي وسماح أبو بكر عزت، حيث يهدف البرنامج لإعادة فكرة تلاحم الأسرة للتحاور والمشاركة في مناقشة شؤون كل منهم، وكذلك توصيل معاني وقيم إنسانية من خلال القصص التي تروى وتقدم بلغة سهلة وبسيطة وفي وقت قصير للمشاهد.

ويستضيف البرنامج، أفراد أسرتين ويلعبون سويا بألعاب مختلفة، دون أي مسابقات أو جوائز مادية، ولكن الجائزة هي الترابط والحب والحالة الجميلة التي تكون عليها الأسرة.

- أطفال الحياة

وأحد أبرز الإصدارات الجديدة، ضمن مشروع «إعلام الطفل»، هو برنامج «أطفال الحياة» الذي تُقدمه سلمى صباحي، يوم الجمعة من كلّ أسبوع في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث يتضمن البرنامج فقرات متنوعة، منها حوار بين «ماما سلمى» والدمية المشاغبة «بنتخ» في بداية كل حلقة، بهدف تنمية سلوك الأطفال وحسن تصرفهم في المواقف المختلفة، من خلال مواقف يتعرض لها بنتخ، بالإضافة إلى فقرات علمية تهتم بتعليم الأطفال مبادئ لغة البرمجة، وبعض التجارب العلمية المحبب لجميع الأعمار.